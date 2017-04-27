США ужесточат санкции против Северной Кореи

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Вашингтоне намерены ужесточить санкции против КНДР с целью убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.
Как передает Report, со ссылкой на CNBC, об этом говорится говорится в совместном заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора Национальной разведки США Дэна Коутса.
«Подход президента нацелен на усиление давления на Северную Корею с целью мотивировать отказ [Пхеньяна] от ядерной и ракетных программ, а также программ по распространению путем ужесточения экономических санкций и использования дипломатических мер вместе с нашими союзниками и региональными партнерами», — говорится в документе.
Отмечается, что Вашингтон таким образом пытается вернуть КНДР к диалогу.
Ранее сообщалось, что Пхеньян не исключил превентивную атаку в ответ на политику США.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook