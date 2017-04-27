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    США ужесточат санкции против Северной Кореи

    Вашингтон пытается вернуть КНДР к диалогу© Foto: ru.bia.kg

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Вашингтоне намерены ужесточить санкции против КНДР с целью убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

    Как передает Report, со ссылкой на CNBC, об этом говорится говорится в совместном заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора Национальной разведки США Дэна Коутса.

    «Подход президента нацелен на усиление давления на Северную Корею с целью мотивировать отказ [Пхеньяна] от ядерной и ракетных программ, а также программ по распространению путем ужесточения экономических санкций и использования дипломатических мер вместе с нашими союзниками и региональными партнерами», — говорится в документе.

    Отмечается, что Вашингтон таким образом пытается вернуть КНДР к диалогу.

    Ранее сообщалось, что Пхеньян не исключил превентивную атаку в ответ на политику США.

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