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    США установили новые критерии выдачи виз гражданам шести стран

    Это произошло после того, как Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа установила новые требования, касающиеся выдачи виз гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Это произошло после того, как Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа.

    Согласно новым критериям, направленным 28 июня в посольства и консульства США, заявители из шести стран (Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) должны будут доказать, что их близкие родственники — родители, супруг, дети, зять или невестка, братья или сестры — проживают в США.

    Отмечается, что бабушки и дедушки, внуки, тети и дяди, племянники, двоюродные братья, невесты и другие члены семьи не считаются близкими родственниками.

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