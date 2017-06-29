США установили новые критерии выдачи виз гражданам шести стран

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа установила новые требования, касающиеся выдачи виз гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Это произошло после того, как Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа.

Согласно новым критериям, направленным 28 июня в посольства и консульства США, заявители из шести стран (Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) должны будут доказать, что их близкие родственники — родители, супруг, дети, зять или невестка, братья или сестры — проживают в США.

Отмечается, что бабушки и дедушки, внуки, тети и дяди, племянники, двоюродные братья, невесты и другие члены семьи не считаются близкими родственниками.