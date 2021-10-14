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США успешно испытали новую мощную бетонобойную авиабомбу

США успешно испытали новую мощную бетонобойную авиабомбу Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, вылетевший с авиабазы Элгин в штате Флорида, совершил испытательный сброс и поражение высокозащищенной цели на близлежащем полигоне с помощью новейшей американской бетонобойной авиабомбы GBU-72 Advanced 5K Pe
Другие страны
14 октября 2021 г. 21:10
США успешно испытали новую мощную бетонобойную авиабомбу

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, вылетевший с авиабазы Элгин в штате Флорида, совершил испытательный сброс и поражение высокозащищенной цели на близлежащем полигоне с помощью новейшей американской бетонобойной авиабомбы GBU-72 Advanced 5K Penetrator.

Как передает Report, об этом сообщает The Defense Post со ссылкой на ВВС США.

Разрабатываемая авиабомба весом 2,3 тонны предназначена для уничтожения с помощью средних бомбардировщиков углубленных бетонных объектов, подобных, в частности, северокорейским и иранским бункерам, в которых размещаются объекты атомной промышленности этих стран, и командных центров.

Они способны проникать в грунт на глубину до 30 метров или пробивать до 6 метров бетона.

"Сброс этой бомбы весом 5 000 фунтов (более 2,3 тонн) ознаменовал завершение серии ее испытаний", - цитирует издание "Интерфакс".

Разработка этой новой управляемой авиабомбы велось с 2017 года. ВВС США планируют начать ее закупки в 2022 году. Стоимость первой партии из 125 бомб составит 36 млн долларов США. При этом планируется, что всего ВВС США получит не менее 2 тыс. таких авиабомб.

Этими авиабомбами, помимо F-15E, планируется также оснащать истребители F-16, а также истребители пятого поколения F-35. При этом это не самая большая и мощная американская авиабомба с обычным, неядерным боезарядом. ВВС США располагают также боеприпасами типа Massive Ordnance Air Blast массой около 10 тонн и авиабомбами Massive Ordnance Penetrator массой 13,6 тонн, которые могут нести только тяжелые стратегические бомбардировщики.

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