США усиливают контроль на военных базах в стране

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/Власти США усилили меры безопасности на военных базах в стране. Представитель Пентагона отметил, что это решение не является следствием какого-либо события, оно лишь отражает сложившуюся на данный момент атмосферу безопасности, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В связи с новыми мерами будет усилен досмотр въезжающего на базы автотранспорта и ввозимых вещей.

За несколько дней до этого исламисты попытались напасть на выставку карикатур на Мухаммеда в пригороде Далласа. Они открыли огонь из автоматических винтовок по зданию, ранив охранника в ногу.

На помощь к нему пришли полицейские, открывшие ответный огонь, в результате которого оба нападавших были убиты.