​США угрожает "мегазасуха" тысячелетия

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Американские исследователи Института космических исследований НАСА имени Годдарда пришли к выводу, что юго-западные и центральные регионы США могут подвергнуться воздействию мегазасухи, подобной которой не было в этом регионе уже более тысячи лет.

Как передает Report, группа ученых во главе с Бенок Куком сделала свои прогнозы после анализа засушливых периодов в стране, основываясь на десятках тысяч образцов годичных колец, собранных по всей территории США, и сравнила ее с 17 климатическими моделями.

Ученые выявили, что после 2050 года в юго-западных и центральных регионах США могут появиться засухи, которые будут сильнее, чем во время "Средневековой климатической аномалии" XII-XIII веков.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Science Advances.