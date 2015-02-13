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    ​США угрожает "мегазасуха" тысячелетия

    Ученые Института космических исследований бьют тревогу

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Американские исследователи Института космических исследований НАСА имени Годдарда пришли к выводу, что юго-западные и центральные регионы США могут подвергнуться воздействию мегазасухи, подобной которой не было в этом регионе уже более тысячи лет.

    Как передает Report, группа ученых во главе с Бенок Куком сделала свои прогнозы после анализа засушливых периодов в стране, основываясь на десятках тысяч образцов годичных колец, собранных по всей территории США, и сравнила ее с 17 климатическими моделями.

    Ученые выявили, что после 2050 года в юго-западных и центральных регионах США могут появиться засухи, которые будут сильнее, чем во время "Средневековой климатической аномалии" XII-XIII веков.

    Результаты нового исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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