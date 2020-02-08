США строит новые военные объекты в Сирии

Командование американской армии создает новые военные объекты в нефтеносных районах востока и северо-востока Сирии, пытаясь закрепиться в регионе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в связи с тем, что в последние месяцы в Сирии наблюдается противостояние между США и Россией, американцы начали в спешке строить военную базу в районе города Телль-Брак в 40 километрах к северо-востоку от Хасеке. Этот населенный пункт пересекает трасса, ведущая в сторону нефтяных месторождений Румейлан.

С целью строительства базы командование ВС США на прошлой неделе перебросило из Ирака в Сирию строительную технику и стройматериалы. Грузовики с техникой проследовали в Телль-Брак через КПП Аль-Валид. Американские военные водрузили флаг США в центре сирийского города, совершая на вертолетах разведывательные полеты над районом строительства базы. Строительные работы в северной части Телль-Брака продолжаются с 3 февраля.