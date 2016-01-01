​США совершили первую поставку нефти после эмбарго

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Сегодня США отправили первый танкер с нефтью на экпорт после 40 лет эмбарго.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, танкер принадлежит американской компании ConocoPhillips и направляется из Техаса в Италию.

Получателем "черного золота" станет швейцарско-нидерландская компания Vitol - один из крупнейших нефтетрейдеров в мире.

По данным агентства, в ближайшие дни США отправит Vitol еще партию нефти. Таким образом, в первую неделю января может быть отгружено до 600 тысяч баррелей нефти из южной части Техаса.

Запрет на экспорт американской нефти был принят в 1975 году и действовал 40 лет. До сих пор зарубеж поставлялись только продукты переработки, в том числе - бензин. В конце прошлого года при принятии бюджета США на 2016 год запрет был снят.