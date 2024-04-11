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США сообщили об уничтожении 11 беспилотников хуситов

США сообщили об уничтожении 11 беспилотников хуситов Соединенные Штаты уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".
Другие страны
11 апреля 2024 г. 07:29
США сообщили об уничтожении 11 беспилотников хуситов

Соединенные Штаты уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы Центрального командования ВС США успешно уничтожили три БПЛА, которые были запущены из районов Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении, опубликованном командованием на его странице в соцсети X. Отмечается, что два беспилотника были запущены над Аденским заливом, один - над Красным морем.

Командование также сообщило, что в порядке самообороны уничтожило еще восемь БПЛА примерно между 19:50 и 20:00 по времени Саны.

В CENTCOM отметили, что беспилотники были нацелены на американские и другие корабли международной коалиции, а также на торговые суда.

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