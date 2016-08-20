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    США сократили персонал, поддерживающий арабскую коалицию в Йемене

    В настоящий момент американскую поддержку координируют менее пяти человек

    Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ Американские военные вывезли из Саудовской Аравии сотрудников, которые координировали поддержку воздушной кампании коалиции арабских стран во главе с Эр-Риядом в Йемене.

    Как передает Report, об этом сообщили агентству Рейтер источники в правительстве США.

    По словам представителя ВМС США лейтенанта Яна МакКоннехи, в настоящий момент американскую поддержку, в том числе дозаправку самолетов коалиции в полете и ограниченный обмен разведданными, координируют менее пяти человек, в то время как изначально эту функцию выполняли 45 сотрудников.

    Персонал покинул Эр-Рияд в июне.

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