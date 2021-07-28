США развернут на Аляске противоракеты нового поколения

Соединенные Штаты в 2028 году намерены развернуть на территории Аляски противоракеты нового поколения.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк.
"Ракетные перехватчики следующего поколения планируется разместить (на Аляске) в 2028 году. Согласно имеющимся у меня данным, этот процесс движется полностью в соответствии с графиком", - сказал Ван Херк в ходе брифинга для журналистов.
Он также сообщил, что Агентство по противоракетной обороне США уделяет большое внимание вопросу работы радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности.
"Это должно сыграть решающее значения для наших возможностей в сфере противоракетной обороны", - указал американский генерал.