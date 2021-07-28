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США развернут на Аляске противоракеты нового поколения

США развернут на Аляске противоракеты нового поколения Соединенные Штаты в 2028 году намерены развернуть на территории Аляски противоракеты нового поколения.
Другие страны
28 июля 2021 г. 18:29
США развернут на Аляске противоракеты нового поколения

Соединенные Штаты в 2028 году намерены развернуть на территории Аляски противоракеты нового поколения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк.

"Ракетные перехватчики следующего поколения планируется разместить (на Аляске) в 2028 году. Согласно имеющимся у меня данным, этот процесс движется полностью в соответствии с графиком", - сказал Ван Херк в ходе брифинга для журналистов.

Он также сообщил, что Агентство по противоракетной обороне США уделяет большое внимание вопросу работы радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности.

"Это должно сыграть решающее значения для наших возможностей в сфере противоракетной обороны", - указал американский генерал.

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