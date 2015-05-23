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    ​США развернут элементы системы ПРО на Аляске

    Проект долговременный, и запустить его планируют не раньше 2020-го года

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты развернут элементы системы противоракетной обороны (ПРО) на Аляске.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице американского Министерства обороны.

    Проект долговременный, и запустить его планируют не раньше 2020-го года. На полуострове будет размещена радарная установка дальнего действия для раннего обнаружения ракет противника.

    Радарная установка, прежде всего, должна обезопасить США от возможных ракетных ударов со стороны Ирана и Северной Кореи.

    В Пентагоне оценивают проект в почти миллиард долларов. Конгресс уже выделил 50 млн. долларов на проектные работы.

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