​США развернут элементы системы ПРО на Аляске

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты развернут элементы системы противоракетной обороны (ПРО) на Аляске.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице американского Министерства обороны.

Проект долговременный, и запустить его планируют не раньше 2020-го года. На полуострове будет размещена радарная установка дальнего действия для раннего обнаружения ракет противника.

Радарная установка, прежде всего, должна обезопасить США от возможных ракетных ударов со стороны Ирана и Северной Кореи.

В Пентагоне оценивают проект в почти миллиард долларов. Конгресс уже выделил 50 млн. долларов на проектные работы.