США разрешили международным организациям осуществлять трансакции с ЦБ Венесуэлы

США разрешили нескольким международным организациям осуществлять трансакции с ЦБ Венесуэлы и представителями власти, подпавшими под санкции.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, это следует из генеральной лицензии, опубликованной на сайте американского Минфина.

Среди организаций, которым разрешили осуществлять трансакции: Всемирный банк и его подразделения, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН и его подразделения, Международный валютный фонд и Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, что в январе прошлого года в Венесуэле произошла попытка госпереворота, в ходе которого оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, некоторые страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика. Вашингтон ввел санкции против Каракаса и неоднократно их ужесточал.