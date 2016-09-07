США расширят санкции в отношении российских предприятний

Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ Министерство торговли США решило расширить список компаний, на которые будут наложены ограничения для экспорта в Соединенные Штаты.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительственного вестника Federal Register, где этот список приводится для ознакомления.

Список, в котором фигурирует 81 предприятие под 86 наименованиями, будет опубликован в среду. В нем содержатся как компании, зарегистрированные в России (семь - в Крыму), так и зарегистрированные в Индии и Гонконге.

Санкции коснутся 51 компании, подконтрольной "Газпрому", а также строительных, транспортных и оборонных компаний, работающих в Крыму. Прежде всего, это организации, связанные с Керченским мостом, – от петербургского института "Гипростроймост", разрабатывавшего его проект, до генподрядчика "СГМ-мост" ("дочка" "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга) и подрядчика "Мостотрест".

В списке оказались такие компании, как "Ангстрем М", "Ангстрем", "Ангстрем-Т", "Внешнеэкономическое объединение Радиоэкспорт", "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", "Микрон", АО НПФ "Микран", НПО "Гранат", "Компания Технополе", судозавод "Звездочка".