США расширили санкции против Венесуэлы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Минфин США во вторник внес в санкционные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании и один бизнес-джет из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует обновленный список на сайте ведомства.

Все активы указанных лиц и компаний, которые окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим лицам будет запрещено иметь с ними дело.