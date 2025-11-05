Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 17:09
    США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

    США провели тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Космические силы США.

    Ракета была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

    В ходе испытания, получившего обозначение GT 254, оценивалась надежность, эксплуатационная готовность и точность системы межконтинентальных баллистических ракет.

