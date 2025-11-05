США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III
Другие страны
- 05 ноября, 2025
- 17:09
США провели тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Космические силы США.
Ракета была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
В ходе испытания, получившего обозначение GT 254, оценивалась надежность, эксплуатационная готовность и точность системы межконтинентальных баллистических ракет.
