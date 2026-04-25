США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

Американские власти приняли решение о дополнительном трехмесячном продлении моратория на действие федерального закона, допускающего каботажные морские грузоперевозки исключительно силами национальных судоходных компаний.

Как передает Report, об этом в соцсети Х помощник пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс.

Первоначальная приостановка этого закона на 60 дней была утверждена главой американской администрации Дональдом Трампом еще в марте.

"Президент Трамп дал согласие на продление моратория на Закон имени Джонса сроком на 90 дней", - указала Роджерс.

Данный шаг стал частью комплекса мер Вашингтона, направленных на сдерживание ускоряющейся инфляции в США, причиной которой послужила совместная американо-израильская военная кампания против Ирана.

Благодаря мартовскому решению, отметила Роджерс, удалось "ускорить доставку в американские порты" нескольких категорий продукции. Текущее продление, по ее мнению, призвано обеспечить "устойчивость экономики США и мировой экономики в целом".