ABŞ dəniz daşımaları qanununun tətbiqinin dayandırılması müddətini uzadıb

    Amerika hakimiyyəti daxili dəniz yük daşımalarının müstəsna olaraq milli gəmiçilik şirkətləri tərəfindən həyata keçirilməsinə icazə verən federal qanunun fəaliyyətinə qoyulmuş moratoriumun əlavə üç ay müddətinə uzadılması barədə qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibinin köməkçisi Teylor Rocers "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Bu qanunun ilkin olaraq 60 gün müddətinə dayandırılması hələ mart ayında Amerika administrasiyasının rəhbəri Donald Tramp tərəfindən təsdiqlənmişdi.

    "Prezident Tramp "Cons Qanunu"na qoyulmuş moratoriumun 90 gün müddətinə uzadılmasına razılıq verib", - Rocers qeyd edib.

    Bu addım Vaşinqtonun ABŞ-də sürətlənən və ABŞ və İsrailin İrana qarşı birgə hərbi əməliyyatının səbəb olduğu inflyasiyanı cilovlamağa yönəlmiş tədbirlər kompleksinin bir hissəsidir.

    Rocers qeyd edib ki, mart ayındakı qərar sayəsində bir neçə kateqoriyalı məhsulun Amerika limanlarına çatdırılmasını sürətləndirmək mümkün olub. Onun fikrincə, hazırkı uzadılma ABŞ iqtisadiyyatının və bütövlükdə dünya iqtisadiyyatının dayanıqlığını təmin etmək məqsədi daşıyır.

    США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

