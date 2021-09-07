О нас
Report Georgia
Аудио новости

США продлили эмбарго в отношении Кубы

США продлили эмбарго в отношении Кубы Президент США Джозеф Байден принял решение продлить до 14 сентября 2022 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы.
Другие страны
7 сентября 2021 г. 22:23
США продлили эмбарго в отношении Кубы

Президент США Джозеф Байден принял решение продлить до 14 сентября 2022 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы.

Как передает Report, cоответствующее заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в документе. Этим же решением Байден продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Kubaya qarşı embarqonu daha bir il uzadıb

Экслюзивные новости

Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi