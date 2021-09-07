США продлили эмбарго в отношении Кубы

Президент США Джозеф Байден принял решение продлить до 14 сентября 2022 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы.

Президент США Джозеф Байден принял решение продлить до 14 сентября 2022 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы.

Как передает Report, cоответствующее заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - говорится в документе. Этим же решением Байден продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США.