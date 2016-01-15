США признали гибель 8 мирных жителей в Ираке и Сирии в результате ударов по позициям ИГ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Восемь мирных граждан погибли и еще трое получили ранения в 2014 году в результате американских бомбардировок живой силы и техники террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это признало по итогам собственного расследования трагических инцидентов Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит, прежде всего, Ближний Восток.

По информации СЕНТКОМ, двое мирных жителей погибли в апреле, трое - в июне и еще трое - в июле. Трое мирных граждан были ранены в июне. Как утверждает СЕНТКОМ, во всех этих случаях американской стороной были соблюдены законы ведения войны и приняты все необходимые меры предосторожности.