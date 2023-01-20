США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией

США решили квалифицировать ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и введут на следующей неделе против нее новые санкции.

США квалифицировали ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и введут на следующей неделе против нее новые санкции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Министерство финансов квалифицирует "Вагнер" как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. На основании этой квалификации на следующей неделе мы введем дополнительные санкции против "Вагнера" и их системы поддержки на нескольких континентах", - сказал он.

Кирби добавил, что США продолжают внимательно следить за действиями "Вагнера" в Украине.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что ограничительные меры Минфина США, в частности, коснутся заморозки активов и запрета для американцев на ведение дел с ЧВК.