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США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией

США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией США решили квалифицировать ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и введут на следующей неделе против нее новые санкции.
Другие страны
20 января 2023 г. 23:09
США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией

США квалифицировали ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию и введут на следующей неделе против нее новые санкции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Министерство финансов квалифицирует "Вагнер" как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. На основании этой квалификации на следующей неделе мы введем дополнительные санкции против "Вагнера" и их системы поддержки на нескольких континентах", - сказал он.

Кирби добавил, что США продолжают внимательно следить за действиями "Вагнера" в Украине.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что ограничительные меры Минфина США, в частности, коснутся заморозки активов и запрета для американцев на ведение дел с ЧВК.

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