США приостановили торговые переговоры с Таиландом из-за ситуации с Камбоджей

США приостановили переговоры по торговому соглашению с Таиландом из-за ситуации на границе с Камбоджей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на таиландский МИД.

Вашингтон предпринял такой шаг после того, как Бангкок ранее на этой неделе приостановил выполнение условий мирного соглашения, которое было подписано в октябре при посредничестве президента США Дональда Трампа и положило конец конфронтации на границе.

МИД Таиланда проинформировал, что получил послание американской администрации, в котором говорится о приостановке переговоров по торговому соглашению до тех пор, пока Таиланд не вернется к соблюдению условий мирного соглашения.

В документе выражается надежда на то, что "Таиланду и Камбодже удастся урегулировать ситуацию как можно скорее".

В Бангкоке выразили сожаление в связи с решением Вашингтона, отметив, что вопросы безопасности не стоит смешивать с вопросами, касающимися торговли и представляющими интерес для обеих сторон.

Напомним, что Таиланд прекратил соблюдать условия мирного соглашения в понедельник после того, как солдат таиландской армии подорвался на мине - в Бангкоке заявили, что эта мина была установлена на границе недавно, в то время как в Пномпене пояснили, что эта мина осталась после прежнего противостояния. Три дня назад на границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка, что привело к гибели одного человека и ранению еще троих с камбоджийской стороны. Стороны выступили тогда со взаимными обвинениями.

Вооруженные столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались 24 июля. 28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

Трамп принял участие в церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом во время саммита государств Юго-Восточной Азии в Малайзии 26 октября.