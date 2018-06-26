США пригрозили Турции санкциями в случае покупки российских С-400

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Турцию ждут неприятные последствия в виде санкций в случае покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Его слова приводит РИА "Новости", сообщает Report. "Мы введем санкции в соответствии с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", — отметил Митчелл. Он добавил, что американо-турецкие отношения в случае приобретения российского вооружения сильно изменятся и восстановить их "будет трудно