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США пригласили Бразилию стать глобальным партнером НАТО

США пригласили Бразилию стать глобальным партнером НАТО Власти США предложили Бразилии поддержку в получении статуса глобального партнера НАТО.
Другие страны
6 августа 2021 г. 06:32
США пригласили Бразилию стать глобальным партнером НАТО

Власти США предложили Бразилии поддержку в получении статуса глобального партнера НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo.

Как уточняет издание, предложение было передано в ходе состоявшейся в четверг в Бразилиа встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Минобороны Уолтером Соузой Брага Нету. Одним из условий такой поддержки Вашингтона, сообщает газета, является запрет доступа китайских телекоммуникационных компаний к национальным сетям мобильной связи пятого поколения (5G) в Бразилии. По информации Folha de S.Paulo, среди бразильских военных нет единодушия по данному вопросу: поддерживают запрет глава Кабинета институционной (государственной) безопасности администрации президента Бразилии Аугусту Элену и его подчиненные, в то время как в самих войсках заявляют, что за все время использования оборудования китайской Huawei "никогда не сталкивались с проблемами".

Получение Бразилиа статуса глобального партнера НАТО позволит бразильским военным на более выходных условиях приобретать вооружения у стран альянса и участвовать в программах подготовки армейских кадров. Кроме того, страны, обладающие таким статусом, в случае военного конфликта могут быть приглашены к участию в нем на стороне НАТО, но имеют право отказаться, поясняет издание. На данный момент членами глобального партнерства военного альянса являются Австралия, Афганистан, Ирак, Колумбия, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея и Япония, напоминает газета.

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