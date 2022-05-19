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США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на 215 млн долларов

США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на 215 млн долларов Соединенные Штаты Америки анонсировали новую экстренную продовольственную помощь для Украины на сумму 215 млн долларов.
Другие страны
19 мая 2022 г. 04:16
США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на 215 млн долларов

Соединенные Штаты Америки анонсировали новую экстренную продовольственную помощь для Украины на сумму 215 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, призвав другие страны быстро помочь глобальному продовольственному кризису.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о еще 215 миллионов долларов новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем намного больше. Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро утвердит примерно 5,5 миллиардов долларов дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность", - отметил он.

По словам Блинкена, его страна выделит 500 млн долларов на увеличение производства в США удобрений из-за увеличения потребности в удобрениях в государствах, которые до этого получали их из России.

"Страны, которые имеют значительные запасы зерна и удобрений и финансовые ресурсы, должны активизироваться и делать это быстро. США объявили о новом финансировании на сумму более 2,3 миллиарда долларов на экстренную продовольственную помощь для удовлетворения глобальных гуманитарных потребностей после вторжения России в Украину", - добавил госсекретарь США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya 215 milyon dollarlıq təcili ərzaq yardımı ayıracaq

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