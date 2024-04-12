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США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины

США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины Вашингтон предложил выпустить долгосрочные долговые обязательства на миллиарды долларов для финансирования Украины под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 11:13
США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Украины

Вашингтон предложил привлечь десятки миллиардов евро в качестве долга для Украины, обеспеченного будущей прибылью от российских государственных активов, замороженных западными странами.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

"Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать [выгоду] от обездвиженных резервов для Украины", - приводит издание слова Далипа Сингха, заместителя советника по национальной безопасности США, курирующего международные экономические вопросы. "Мы не можем ждать вечно", - добавил он.

Инициатива США, решение по которой может быть принято на саммите G7 в июне в Италии, будет включать предложение о выпуске "облигаций или кредитных обязательств", уточнил Сингх. Это предложение обсудят на следующей неделе министры финансов G7 в кулуарах весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Группа стран G7 разделилась во мнениях относительно того, что делать с российскими активами на 260 млрд евро, замороженными западными странами после того, как Москва начала полномасштабное вторжение на Украину в феврале 2022 года.

Вашингтон поддержал идею конфискации всех резервов и передачи их Украине, а европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС предпочли бы передать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов. Но вопрос об использовании российских резервов для помощи Киеву стал более актуальным в последние месяцы, поскольку война идет уже третий год, а дополнительная помощь Украине со стороны США задерживается в Конгрессе.

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