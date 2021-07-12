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США потребовали не препятствовать протестам на Кубе

США потребовали не препятствовать протестам на Кубе Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег правительство Кубы от применения силы в отношении протестующих.
Другие страны
12 июля 2021 г. 07:49
США потребовали не препятствовать протестам на Кубе
Джейк Салливан

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предостерег правительство Кубы от применения силы в отношении протестующих.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свое универсальное право", - отметил Салливан.

Ранее президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы, чтобы не допустить провокаций во время акций протеста против действующего правительства.

На Острове Свободы, 11 июля начались акции протеста, в которых принимают участие тысячи людей. Акции проходят в восьми крупных городах Кубы, в том числе в столице, Гаване.

Протестующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем, в первую очередь нехватки продовольствия. Отмечается, что участники протеста грабят государственные туристические магазины и выказывают неповиновение полиции.

В США ряд политиков кубинского происхождения призвали президента США Джо Байдена вмешаться в протесты на Кубе.

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