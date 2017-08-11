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    США потратили на помощь афганским военным 76 млрд долларов за 25 лет

    Военные получили около 30 тысяч приборов для обезвреживания взрывных устройств и 16 тысяч аппаратов для ведения разведывательной дельности

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За последние 25 лет Вашингтон вложил в общей сложности 76 миллиардов долларов в программы по поддержке афганских сил безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе счетной палаты США.

    Средства, в частности, пошли на поставки 600 тысяч единиц огнестрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств, 208 вертолетов.

    Кроме того, военные Афганистана получили около 30 тысяч приборов для обезвреживания взрывных устройств и 16 тысяч аппаратов для ведения разведывательной дельности, в том числе беспилотников.

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