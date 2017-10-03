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    США попросят Кубу сократить численность дипмиссии в Вашингтоне

    Госдепартамент США может объявить об этом во вторник, 3 октября

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа попросит Кубу уменьшить число персонала её посольства в Вашингтоне на 60%.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

    Как отмечается, Госдепартамент США может объявить об этом во вторник, 3 октября.

    По словам чиновников, целью данной меры является не «наказать» Гавану, а сделать так, чтобы обе дипмиссии имели примерно одинаковую численность.

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