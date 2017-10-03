США попросят Кубу сократить численность дипмиссии в Вашингтоне

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа попросит Кубу уменьшить число персонала её посольства в Вашингтоне на 60%.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Как отмечается, Госдепартамент США может объявить об этом во вторник, 3 октября.

По словам чиновников, целью данной меры является не «наказать» Гавану, а сделать так, чтобы обе дипмиссии имели примерно одинаковую численность.