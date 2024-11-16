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США помогут Украине построить завод по производству водорода и аммиака

США помогут Украине построить завод по производству водорода и аммиака США окажут Украине помощь в строительстве опытного завода для демонстрации производства экологически чистого водорода и аммиака.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 18:36
США помогут Украине построить завод по производству водорода и аммиака

США окажут Украине помощь в строительстве опытного завода для демонстрации производства экологически чистого водорода и аммиака.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Согласно информации, на полях 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о работе над тремя проектами с применением технологий малых модульных реакторов, которые должны помочь Киеву в области ядерной энергетики и декарбонизации промышленности. Их общая стоимость составит 30 млн долларов.

Отмечается, что в рамках первого проекта в Украине при участии также Республики Корея и Японии будет построен опытный завод для демонстрации производства чистого водорода и аммиака, ключевого ингредиента для сельскохозяйственных удобрений. Второй проект призван способствовать переходу угольных электростанций Украины на безопасные и надежные атомные электростанции с малыми модульными реакторами путем использования существующей инфраструктуры и переобучения сотрудников.

В рамках третьего проекта будет разработана дорожная карта и оказана техническая поддержка Украине в вопросе восстановления, модернизации и декарбонизации сталелитейной промышленности, говорится в сообщении.

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