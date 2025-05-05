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США получили от ДР Конго и Руанды проект мирного соглашения

США получили от ДР Конго и Руанды проект мирного соглашения Правительства Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды передали Вашингтону проект соглашения об урегулировании между ними межгосударственных отношений и достижении мира на востоке ДРК и в регионе в целом.
Другие страны
5 мая 2025 г. 22:52
США получили от ДР Конго и Руанды проект мирного соглашения

Правительства Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды передали Вашингтону проект соглашения об урегулировании между ними межгосударственных отношений и достижении мира на востоке ДРК и в регионе в целом.

Как передает Report, об этом сообщил старший советник по Африке президента США Массад Булос, слова которого приводит конголезский новостной портал Actualite.

"Я приветствую проект мирного предложения, полученный от ДРК и Руанды. Это важный шаг на пути к выполнению обязательств, принятых в декларации принципов, и я рассчитываю на их дальнейшую приверженность миру", - отметил он.

Напомним, что главы МИД ДРК и Руанды подписали 26 апреля в Вашингтоне декларацию о принципах мирного соглашения, проект которого стороны обязались представить ко 2 мая. Конголезская радиостанция Okapi сообщает, что после того как документ будет полностью согласован, его подпишут президенты ДРК и Руанды Феликс Чисекеди и Поль Кагаме.

Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанческих группировок, которые действуют на востоке ДРК. Руанда в свою очередь обвиняет ДРК в содействии находящимся на конголезской территории боевым группам, которые ставят своей целью свержение руандийского правительства.

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