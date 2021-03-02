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США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19

США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны
Другие страны
2 марта 2021 г. 02:47
США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19

США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет. Президент ясно давал понять, что его цель - добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.

В начале декабря 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.

В США одобрены к использованию три вакцины от коронавируса. Две из них требуют двух прививок, третья, производства компании Johnson & Johnson - только одной. Джо Байден обещал за первые 100 дней своего президентства сделать 100 миллионов прививок от коронавируса. К настоящему времени, по имеющейся статистике, использовано более 75 миллионов доз вакцины.

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