США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19

США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны

США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не будут завершат вакцинацию внутри страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет. Президент ясно давал понять, что его цель - добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.

В начале декабря 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.

В США одобрены к использованию три вакцины от коронавируса. Две из них требуют двух прививок, третья, производства компании Johnson & Johnson - только одной. Джо Байден обещал за первые 100 дней своего президентства сделать 100 миллионов прививок от коронавируса. К настоящему времени, по имеющейся статистике, использовано более 75 миллионов доз вакцины.