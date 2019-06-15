США подтвердили информацию о продлении разрешения Ираку на импорт энергоносителей из Ирана

Госдепартамент в субботу подтвердил информацию о продлении на 120 дней разрешения Ираку на импорт энергоносителей из Ирана в обход американских санкций, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Дополнительное 120-дневное разрешение позволит Ираку продолжать оплачивать импорт электроэнергии из Ирана, - заявил корреспонденту ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства. - Несмотря на то, что это исключение призвано снизить энергодефицит Ирака, мы продолжаем обсуждать санкции в отношении Ирана с нашими партнерами в Ираке".

В Госдепе также отметили, что США продолжают работать с Ираком над тем, чтобы "покончить с его зависимостью от иранского газа и электричества и повысить его энергонезависимость".

В декабре прошлого года и в марте нынешнего Вашингтон уже принимал решение на 90 дней вывести Ирак из-под санкций, ограничивающих покупку энергоносителей у Ирана.

Ежедневно из Ирана по трубопроводу поставляется 28 млн куб. м газа, предназначенных для иракских теплоэлектростанций. Кроме того, Ирак напрямую импортирует 1300 мегаватт иранской электроэнергии.