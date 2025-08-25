США поддержат европейские гарантии безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будет помогать европейским странам в предоставлении Украине гарантий безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США окажут поддержку европейским странам в предоставлении Украине гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете.

"Во-первых, Европа предоставит им (Украине - ред.) значительные гарантии безопасности, и они должны это сделать, потому что находятся рядом. Но мы будем вовлечены в плане поддержки, мы будем помогать им. И я думаю, что если мы достигнем соглашения, а я думаю, что мы достигнем, то не возникнут большие проблемы. Но мы будем поддерживать их, потому что я не хочу больше видеть, как людей убивают", - сказал он.