О нас

США поддержат европейские гарантии безопасности Украины

США поддержат европейские гарантии безопасности Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что США будет помогать европейским странам в предоставлении Украине гарантий безопасности.
Другие страны
25 августа 2025 г. 20:45
США поддержат европейские гарантии безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что США окажут поддержку европейским странам в предоставлении Украине гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете.

"Во-первых, Европа предоставит им (Украине - ред.) значительные гарантии безопасности, и они должны это сделать, потому что находятся рядом. Но мы будем вовлечены в плане поддержки, мы будем помогать им. И я думаю, что если мы достигнем соглашения, а я думаю, что мы достигнем, то не возникнут большие проблемы. Но мы будем поддерживать их, потому что я не хочу больше видеть, как людей убивают", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Avropanın Ukrayna ilə bağlı təhlükəsizlik zəmanətlərini dəstəkləyəcək

Другие новости из категории

В районе порта Гамбурга произошел крупный пожар
В районе порта Гамбурга произошел крупный пожар
25 августа 2025 г. 21:35
Главы МИД стран ОИС приняли итоговое заявление по Газе
Главы МИД стран ОИС приняли итоговое заявление по Газе
25 августа 2025 г. 21:19
Украина ведет переговоры по закупке дополнительных немецких систем ПВО
Украина ведет переговоры по закупке дополнительных немецких систем ПВО
25 августа 2025 г. 21:13
Число погибших при авиаударах Израиля по Йемену увеличилось до 10
Число погибших при авиаударах Израиля по Йемену увеличилось до 10
25 августа 2025 г. 20:33
Президент США заявил о намерении встретиться с лидером КНДР
Президент США заявил о намерении встретиться с лидером КНДР
25 августа 2025 г. 20:25
Трамп: США обсуждают с Россией и Китаем сокращение ядерного вооружения
Трамп: США обсуждают с Россией и Китаем сокращение ядерного вооружения
25 августа 2025 г. 20:16
Трамп заявил, что говорил по телефону с Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон
Трамп заявил, что говорил по телефону с Путиным после визита европейских лидеров в Вашингтон
25 августа 2025 г. 20:15
В Вашингтоне после ввода Нацгвардии задержали более 1 тыс. человек
В Вашингтоне после ввода Нацгвардии задержали более 1 тыс. человек
25 августа 2025 г. 20:13
Трамп: Остановить конфликт между Россией и Украиной оказалось сложнее, чем я думал
Трамп: Остановить конфликт между Россией и Украиной оказалось сложнее, чем я думал
25 августа 2025 г. 19:55
Шмыгаль обсудил с Келлогом оборонное сотрудничество и гарантии безопасности
Шмыгаль обсудил с Келлогом оборонное сотрудничество и гарантии безопасности
25 августа 2025 г. 19:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi