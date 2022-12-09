США передадут Киеву средства для усиления ПВО и противодействия БПЛА на $275 млн

Администрация США готовится передать Украине очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя технические средства, предназначенные для укрепления системы противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на

Администрация США готовится передать Украине очередной пакет военной помощи, который будет включать в себя технические средства, предназначенные для укрепления системы противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на $275 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, официально об этом может быть объявлено в пятницу. Ожидается, что американская сторона также предоставит Украине боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты агентства, вооружения будут переданы со складов Пентагона. Не исключается, что состав данного пакета военной помощи изменится.