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    США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H

    Бомбардировщики примут участие в военных учениях© Courtesy İmage

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Пентагон перебросил в Великобританию на авиабазу “Ферфорд” несколько стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерный боезаряд.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщило Европейское командование ВС США.

    В заявлении говорится, что бомбардировщики примут участие в военных учениях Arctic Challenge, Saber Strike и BALTOPS, которые проводятся также и в соседних с Россией странах.

    Обучение Arctic Challenge проходят в этом году с 22 мая по 2 июня, Saber Strike — с 28 мая по 24 июня, BALTOPS продолжаются с 1 по 16 июня.

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