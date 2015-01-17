​США осуждают признание Палестины Международным уголовным судом

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Государственный департамент США заявил о том, что страна не одобряет рассмотрение Международным уголовным судом жалоб Палестины на Израиль, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выражаем глубокое несогласие с сегодняшними действиями прокурора МУС. Как мы неоднократно заявляли, мы не считаем Палестину государством и поэтому не верим в то, что она обладает основаниями для вхождения в МУС", — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.