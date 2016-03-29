США отзывают семьи военных из Турции

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Минобороны США вывозит семьи американских военных с базы ВС Инджирлик и трех провинций в Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует сообщение, размещенное на сайте Европейского командования ВС США (USEUCOM).

Решение, принятое в координации с госдепартаментом США и турецкими властями, касается членов семей американских военнослужащих в области Адана, в том числе на базе ВВС США Инджирлик, Измире и провинции Мугла. В сообщении отмечается, что это позволит обеспечить "безопасное возвращение членов семей из этих районов в свете сохраняющейся озабоченности по вопросам безопасности в регионе".

Как заявил в связи с принятым решением глава Европейского командования генерал Филип Бридлав, оно "обеспечит как безопасность военных семей, так и эффективность ВС США в поддержке Турции, которая является сильным союзником (Америки), в борьбе с терроризмом".