США отвергли обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Пентагоне назвали абсурдными заявления о том, что США поддерживают террористическую группировку “Исламское государство”.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих.

“Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой [боевиков] ИГ”, — сказала Риберих.

Ранее сирийские СМИ сообщали об эвакуации главарей ИГ вертолетами США.