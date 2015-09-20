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    США отправят в Европу дополнительно 12 штурмовиков

    Вместе со штурмовиками на континент прибудут около 300 военнослужащих

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США разместят в Европе дополнительно 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II в качестве продолжения поддержки пакета мер безопасности в рамках операции НАТО, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Вместе со штурмовиками на континент прибудут около 300 военнослужащих, также будет доставлено дополнительное оборудование.

    Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Фрэнк Горенц заявил, что Россия сумела преодолеть отставание в технических возможностях. Он подчеркнул, что в этих условиях американским военно-воздушным силам придется расширить подготовку.

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