США отозвали послов из Доминиканы, Сальвадора и Панамы для консультаций

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ США отозвали для консультаций глав диппредставительств в Доминикане, Сальвадоре и Панаме, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, отзыв послов связан с тем, что эти страны ранее разорвали дипотношения с Тайванем.

"На консультациях в Вашингтоне дипломаты обсудят, как США могут поддержать демократические институты и экономику в Центральной Америке и на Карибах",— говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Отметим, что сами США поддерживают отношения с Тайванем, хотя официально не признают его. Китай в свою очередь считает Тайвань своей территорией. Пекин не раз обращал внимание на недопустимость контактов США и Тайваня, идущих вразрез с принципом "одного Китая".