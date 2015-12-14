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    ​США отказались осудить теракт в сирийском Хомсе

    Американская делегация предложила внести в проект резолюции неоднозначные поправки

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН не смог осудить теракт, произошедший в сирийском городе Хомсе.

    Как передает Report, об этом сообщил источник в штаб-квартире ООН.

    По его словам, текст документа не устроил представителей США.

    «Американская делегация предложила внести в документ поправки, которые были неуместны для российской стороны. В итоге заявление не было принято», — цитирует ТАСС слова источника.

    В дипломатических ведомствах двух стран от комментариев воздержались.

    Напомним, в сирийском Хомсе теракт унес жизни 16 человек.

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