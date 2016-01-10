​США опубликовали видео учений Ирана вблизи американского авианосца - ВИДЕО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Вашингтон опубликовал видео ракетных стрельб Ирана вблизи авианосца США.

Как передает Report, на ролике запечатлён момент, когда несколько небольших кораблей выпускают снаряды.

Кадры были сняты с американского вертолёта Seahowk, передаёт издание Military Time, которое получило видео от ВМС США.

Согласно субтитрам, сопровождающим кадры, съёмка была выполнена 26 декабря 2015 года в Ормузском проливе, соединяющем Оманский и Персидский заливы.

Отмечается, что примерно за 20 минут до происшествия экипажи иранских судов объявили по радиосвязи о том, что они проводят учения и будут производить запуск ракет. Тем не менее, представитель ВМС США Кевин Стивенс назвал подобные действия небезопасными и несоответствующими правилам судоходства.

Иран отрицает сообщения о проведении ракетных стрельб в Ормузском проливе в тот момент, когда через него проходил американский авианосец.