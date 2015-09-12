США обещают оказать поддержку всем мусульманам после трагедии в Мекке

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "США соболезнуют Саудовской Аравии в связи с трагедией в Мекке и заверяют власти этой страны и мусульман по всему миру в своей поддержке".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в связи с произошедшим госсекретарь США Джон Керри.

"Особенно во время нынешнего хаджа после этого ужасного инцидента в одном из самых святых для последователей ислама мест США будут стоять воедино с Саудовской Аравией и мусульманами по всему миру", - приводит пресс-служба Госдепартамента слова Керри.

Госсекретарь также выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, во вторник башенный кран обрушился на мечеть Аль-Харам в Мекке. По последним данным, 107 человек погибли, 238 получили ранения. Причиной падения могли стать сильные дожди и ветры.





