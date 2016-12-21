США объявили о завершении операции в Ливии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Африканское командование Вооруженных сил США официально объявило об окончании операции против террористической группировки "Исламское государство" в Ливии. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в заявлении говорится, что операция "Молния Одиссея" была завершена 19 декабря.

Отмечается, что операция достигла основных целей — "позволила связанным с правительством национального согласия силам выбить ИГ из Сирта, проведя 495 высокоточных авиаударов".

Удары велись по заминированным грузовикам, тяжелому вооружению и танкам, командным центрам, а также по боевым позициям террористов.