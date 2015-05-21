США не собираются повторять в Ираке ошибок 2003 года, заявил Обама

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты не собираются повторять в Ираке ошибок 2003 года, поскольку народ этой страны должен сам сражаться за свое благополучие, заявил президент США Барак Обама.

"Один из важных уроков, который, как я думаю, мы должны извлечь из того, что произошло (в 2003 году) заключается в том, что, если сами иракцы не хотят или не способны достичь политического устройства, необходимого для управления (страной), если они не хотят сражаться за безопасность своей страны, мы не можем это делать за них", — заявил Обама в интервью изданию Atlantic.

В то же время он отметил, что США и Ирак могут быть "эффективными союзниками" и подтвердил, что США будут и дальше поставлять властям этой страны необходимую военную и экономическую помощь и оказывать дипломатическое содействие.

Обама отметил, что одним из главных заблуждений в 2003 году со стороны США было представление о том, что если в Ирак просто ввести войска, сместить диктатора и очистить страну от "плохих парней", то мир и благополучие установятся сами собой.

В связи с этим главный вопрос на сегодня, по мнению президента, заключается в том, как достичь эффективного партнерства с властями Ирака, Сирии, Йемена и Ливии с тем, чтобы создать международную коалицию и "атмосферу, в которой люди смогут жить в согласии и работать вместе во имя будущего", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".