США не планируют выводить комплексы Typhon с Филиппин

США не собираются в ближайшее время выводить с территории Филиппин свои ракетные комплексы Typhon, размещенные на острове Лусон весной текущего года.

США не собираются в ближайшее время выводить с территории Филиппин свои ракетные комплексы Typhon, размещенные на острове Лусон весной текущего года.

Как передает Report , об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

По словам одного из его собеседников, речи о скором выводе Typhon не идет. Другой источник пояснил, что решение о том, "как долго эти комплексы останутся" на филиппинской территории, предстоит принять американской стороне. Согласно сведениям еще двух источников, США и Филиппины тестируют установки Typhon, "проверяя возможность их использования в случае конфликта" в Индо-Тихоокеанском регионе.

В апреле 2024 года США на временной основе разместили на севере острова Лусон батареи систем Typhon, которые, как отмечалось, могут поражать цели на побережье КНР и объекты в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Стрельбы из них не проводились. В июле власти Филиппин уведомили, что эти вооружения будут выведены в течение нескольких месяцев.