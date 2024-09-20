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США не планируют выводить комплексы Typhon с Филиппин

США не планируют выводить комплексы Typhon с Филиппин США не собираются в ближайшее время выводить с территории Филиппин свои ракетные комплексы Typhon, размещенные на острове Лусон весной текущего года.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 06:39
США не планируют выводить комплексы Typhon с Филиппин

США не собираются в ближайшее время выводить с территории Филиппин свои ракетные комплексы Typhon, размещенные на острове Лусон весной текущего года.

Как передает Report, об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

По словам одного из его собеседников, речи о скором выводе Typhon не идет. Другой источник пояснил, что решение о том, "как долго эти комплексы останутся" на филиппинской территории, предстоит принять американской стороне. Согласно сведениям еще двух источников, США и Филиппины тестируют установки Typhon, "проверяя возможность их использования в случае конфликта" в Индо-Тихоокеанском регионе.

В апреле 2024 года США на временной основе разместили на севере острова Лусон батареи систем Typhon, которые, как отмечалось, могут поражать цели на побережье КНР и объекты в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Стрельбы из них не проводились. В июле власти Филиппин уведомили, что эти вооружения будут выведены в течение нескольких месяцев.

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