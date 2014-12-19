​США не готовы к последствиям ядерного теракта

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Власти США не готовы полностью справиться с последствиями ядерной террористической атаки или полномасштабного стихийного бедствия из-за отсутствия должной координации между министерствами и ведомствами, сообщается в отчете Счетной палаты США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", аудиторы выяснили, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не всегда отслеживало то, как справлялись подчиненные ему агентства с природными стихиями, даже после урагана Сэнди 2012 года. "FEMA не обладает всей информацией", - приводит цитату из отчета агентство Ассошиэйтед Пресс, которое получило его еще до публикации.

Часть расследования опиралась на внутренние документы министерства внутренней безопасности США (Homeland Security), согласно которым в 2013 году был разработан план реагирования на катастрофы, который отмечал необходимость улучшения мер в ответ на возможную атаку с помощью самодельного устройства с ядерным зарядом.

По мнению агентства, на разработку стратегии для определения того, подверглись ли радиационному облучению жители страны, потребуется от одного до пяти лет. Еще 5-10 лет понадобится на создание плана по комплексной реакции медиков на событие.