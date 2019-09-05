США назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет

США хотят к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее попадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Москвой и Вашингтоном.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает исполняющий обязанности министра армии США Райана Маккарти.

По его словам, высокоточные ракеты PrSM можно перепрограммировать, и таким образом они по своей дальности будут выходить за рамки ДРСМД. Это, как отметил он, касается и «гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой».

«Всё это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Всё это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов», — заявил Маккарти и отметил, что США планируют добиться прогресса в этом деле в ближайшие 12–18 месяцев.