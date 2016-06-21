США направят около пяти тысяч военных на укрепление восточного фланга НАТО

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ США направят моторизированную бригаду численностью около 5 тысяч человек на укрепление восточного фланга НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил американский посол в Варшаве Пол Джонс радиостанции RMF.

"Мы знаем, что отдельные страны НАТО будут принимать участие в создании батальонов в странах Балтики и Польше как часть передовых сил, но конкретная информация о том, сколько военных и в какой конфигурации выделит каждая страна, станет известно во время саммита (НАТО в Варшаве). Что касается двусторонних обязательств США в вопросе восточного фланга, знаем, что моторизированная бригада численностью около 5 тысяч американских военных будет размещена в этом районе, но мы еще не готовы объявить, как конкретно это будет выглядеть", - заявил Джонс.

Он также подчеркнул, что американские военные будут прибывать в регион в январе следующего года, а полностью развернуты, по его мнению, эти силы будут в феврале. Джонс предположил, что военные из других стран прибудут на восточную границу НАТО примерно в это же время.