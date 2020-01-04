США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев

ВМС США отменяют совместные с Марокко учения у берегов королевства после операции США по ликвидации в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал военно-морского института США (USNI News).

Так, корабль и военнослужащие, которые должны были принять участие в совместных учениях, отправятся на Ближний Восток.

"На фоне растущей напряженности с Ираном ВМС США отменяют учения с Марокко и направляют десантный корабль USS Bataan и 26-ой экспедиционный батальон морской пехоты США на Ближний Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пехотинцев направляют на Ближний Восток для обеспечения безопасности на фоне операции США по ликвидации Сулеймани.